Tre dager med håndballfest

Nyheter

I helga blir det håndballfest i Fillan når nærmere 300 unge og gamle håndballspillere fyller Hitrahallen for å delta i Sø´vest å regn-cupen.

Denne cupen har en lang tradisjon. Etter å ha ligger nede noe år, sørget håndballgruppa i Hitra idrettslag for å vekke cupen til live igjen for tre år siden. Målet er å bygge opp turneringen til å bli en skikkelig håndballfest.

Rekorddeltagelse

- Det føler jeg at vi har lyktes med, foreller Turid Glørstad i arrangementskomiteen.

Hun forteller at interessen er rekordstor.

- Vi har fått påmeldinger fra hele Trøndelag samt Møre og Romsdal. Nytt av året er at vi også har dame- og herreklasser.

Med hele 24 lag i aksjon blir det hektisk i Hitrahallen. Fredag starter den første kampen i 17-tiden, og man gir seg ikke før dommeren blåser av den siste kampen nærmere kl. 23!

Lørdag morgen er det full fart igjen kl. 8.30, og deretter går det slag i slag helt til 19-tiden.

Cupen avrundes søndag. Da spilles det kamper fra 8-tiden om morgenen til siste finale er avgjort nærmere kl. 18.

- Vi har nesten ikke kapasitet til å ta imot flere lag, mener Turid Glørstad.

Aktiviteter

Men det er ikke bare håndballkamper som står på programmet i helga. I tillegg har Hitra IL lagt opp til ulike aktiviteter for lagene underveis.

På lørdag blir det muligheter for rib-turer for de som ønsker det, og på lørdag kveld blir det pub-aften for voksne og diskobowling for de yngre.

I tillegg er også næringslivet i Fillan invitert til å lage gode cuptilbud for å skape liv og røre i sentrum.

Mange frivillige

Omlag 100 av spillerne overnatter på Fillan skole. I tillegg blir mange også å finne ved de lokale hotellene mens turneringen pågår.

Cupen krever mye av idrettslaget. Et stort apparat med små og store frivillige er i aksjon hele helga for at spillerne skal oppleve Sø´vest å regn-cup som en stor håndballfest.

Og publikum inviterer også til håndballfesten.

- Vi vil fylle Hitrahallen, og ønsker alle velkommen. Her blir det ei trivelig helg smekkfull av håndball, lover Turid Glørstad.

Disse lagene deltar:

J12:

Frøya, Byåsen 1, Tiller 1, Kyrksæterøra, Byåsen 2, Hitra 2, Tiller 2

Damer:

Frøya, Hitra, Rindal 1, Bedriftslaget Rotløs (med hitterværingene Grethe Karlsen i spissen), Klæbu 1, Hitraveteraner, Rindal 2, Sokna, Klæbu 2, Sparbu.

J14:

Frøya, Hitra, Averøy

Herrer:

Frøya, Surnadal, Orkanger, Sparbu

To to første klassene spiller først gruppespill før turneringen avsluttes med finaler på søndag.