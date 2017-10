- Vil gi elevene et bedre og bredere tilbud

Nyheter

De to videregående skolene i øyregionen ble fra høsten 2016 slått sammen til en administrativ enhet, men fortsatt med to skolesteder (Fillan og Sistranda). Nå jobbes det med å finne modeller som skal gi elevene bredere og bedre tilbud.

Demokratisk

Olav Athammer er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet ved Guri Kunna skolested Hitra. Han mener prosessen har vært meget demokratisk.

- Vi jobber for å komme i mål internt i organisasjonen. Men etter forskjellige oppslag i lokale medier føler jeg at det er behov for noen presiseringer og oppklaringer i den pågående debatten. Når man leser artiklene i Hitra-Frøya og Froya.no, kan man få inntrykk av at det fortsatt er to videregående skoler. Det er det ikke. Vi har blitt en videregående skole, besluttet av et demokratisk organ, nemlig fylkestinget, påpeker Athammer.

Uforståelig

Han viser også til at det samme fylket har bygd ei bru mellom kommunene for å få en bedre flyt i regionen.

- Med tanke på dette er reaksjonene uforståelig for oss som ønsker et godt regionalt utdanningstilbud, sier Olav Athammer.

I den sammenheng forteller han at fellesnevneren for omorganiseringa er at ingen av skolestedene skal få redusert elevantall.

Bedre og bredere tilbud

Athammer presiserer at hele hensikten med denne prosessen, er at fylkeskommunen, gjennom Guri Kunna videregående skole, ønsker å gi elevene et bedre og bredere tilbud innenfor Studiespesialisering.

- Slik som det fungerer i dag, får elevene få programfag å velge mellom. Det være seg innenfor matte, fysikk, språk osv. Vi har eksempler på klassestørrelser ned mot to-tre elever på hver skole.

- De fleste forstår at dette ikke gir noe godt elevmiljø, faglig miljø eller læringsmiljø. Når vi i tillegg vet at en lærer for en slik liten gruppe, også må ha en annen gruppe samtidig, og må være til stede i to klasserom på en gang, forstår alle at det ikke er en optimal pedagogisk løsning. Hvis vi får samordnet disse to gruppene til en felles gruppe, med en lærer som er til stede hele tiden, vil både elevmiljø, fagmiljø og læringsmiljø tjene på dette. Situasjonen per i dag er faktisk slik at flere tilbud må avvises da det blir for få elever på flere av programtilbudene, forklarer Olav Athammer.