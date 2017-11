Applausen ga håp om medalje. Men selv med 5.plass er korpset storfornøyd

Nyheter

Forrige helg var det duket for Strand Skolekorps’ sjette tur til Rennebu og deres årlige Rennebuspæll. Den spennende korpskonkurransen, der 13 korps stilte i år, endte med en 5. plass for våre lokale musikere.

Fredag 20. okt var datoen for avreise til Rennebu fra Strand Skole. Spente korpsmusikere beltet seg fast i bussen etter instruks fra den faste bussjåføren Roar Lyng Celius, og etter noen timer, med fast stopp på Bårdshaug, ankom de Rennebu. Etter en gjennomkjøring av helgas program sent fredag kveld, var det tid for å lade batterier og pusse instrument til lørdagens store happening.

Lørdagsmorgenen ble brukt til nok en gjennomkjøring, og de fleste brukte fritiden sin fram til konserten på å se andre korps opptre.

Årets Rennebuspæll er Strand Skolekorps’ sjette opptreden i konkurransen. I tradisjon tro har korpskonkurransen et nytt tema for hvert år, og i år var «Disco Inferno» den store overskriften. Til anledningen hadde komiker og forfatter Magnar Ansnes skrevet manus for Strand Skolekorps, der korpsmedlemmene Steffen Refsnes og Nikolai Mosand Ulvær spilte hovedrollene. På 20 minutter fremførte Strand Skolekorps sitt innøvde show.

Det åpnet sterkt med livlige "YMCA" av Village People, og det ble senere levert flere godbiter fra 70-tallets store discoband. Mellom innslagene fremførte korpsmedlemmer og aspiranter historien, som kort oppsummert handlet om en reise til paradis; evig disco. På veien møter Dante og Vergil, hovedpersonene, flere utfordringer de må forbi. Hindringene var andre sjangre innen musikkverdenen de måtte lure seg forbi for å komme til veiens endedestinasjon, nemlig disco. Strand Skolekorps’ show slutter med replikken «dømt til evig disco», og avslutningsnummeret «Celebration» av Kool & The Gang, levert med ekte energi og musikkglede.

Korpsets tjue minutter lange opptreden falt i svært god smak hos publikum, som sørget for at det virkelig ble lydnivå etter opptredenen.

- Korpsets nummer fikk svært god mottakelse av publikum. Da vi avsluttet med Celebration, runget applausen i Rennebuhallen, sier skolekorpsets dirigent Kjell Roar Sæther.

Selv om publikumets lydnivå på applausen ga håp om en medalje, endte det med en delt femte plass for Strand Skolekorps. Det er ett hakk lenger ned på lista enn forrige Rennebuspæll korpset stilte. Likevel var korpset storfornøyd med egen innsats, og reiste hjemover med en svært god følelse.

Aspirantene stilte også sporty opp, og ble kledd ut som både spøkelser og metallrockere, og ble sendt ut som skuespillere mens hovedkorpset spilte blant annet Ghostbusters og hardrock. Oppdrag som folkedansere under «Per spelmann» og ballettdansere under et nydelig stykke pianospill, var andre roller aspirantene ble utfordret på. Men høydepunktet var selvfølgelig når de var med å løfte hovedkorpset på avslutningsnummeret «Celebration», med sine noter og egne solo-linjer fremst på scenen.

Eufoniumaspirant Eilert Børø Larsen var med opp på scenen i etterkant og mottok diplom for helgas opptreden.

- Det har vært kjempegøy på korpstur! Men det som var spesielt artig, var å se på andre spille trommer, sier Eilert, som selv ønsker å ende opp som korpstrommis i fremtiden.

Dirigent Kjell Roar Sæther vil rose aspirantene for deres svært gode og modige opptreden.

- Jeg vil særlig fremheve aspirantene som gjorde en flott jobb, både de og resten av hovedkorpset spilte opp mot sitt beste, jeg er virkelig spent på dommerkommentarene som ettersendes.

Innsendt, Syver L. Rønningen