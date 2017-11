Historielaget presenterer skolehistorie

Nyheter

- Det er satt fokus på skolehistorie i boka, fra omgangsskoletida fram til i dag. Den eldste historia med omgangsskole rundt om i de mange veiløse grendene hvor lærerne hadde lite å hjelpe seg med, får sin omtale. Lærerne reiste fra sted til sted, to uker her og to uker der, var helt vanlig.

På slutten av 1800-tallet ble det bygd skolestuer rundt om i grendene, og kommunene dannet egne skolekretser. Den første skolestua ble bygd i Hopsjø skolekrets rett etter 1880, kretsen omfattet områder på begge sider av Dolmsundet. Skoleloven krevde nå at kretsene fikk egne skolestuer, og det ble bygd mange på Hitra fram mot århundreskiftet 1900, forteller de to redaktørene Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen.

Videre handler årboka om de mange skolekretsene som eksisterte tidlig på 1950-tallet, 27 skolekretser i tallet, historier fortelles i tekst og bilder. Utover i 1950-åra startet en gryende sentralisering, og den ene skolekretsen etter den andre ble lagt ned og slått sammen til større enheter.

I årboka finner vi bilder av elever, lærere og skolestuer i ganske rikt utvalg.

-Vi har også vært så heldig og fått flere godt voksne personer til å skrive om sin skolehverdag, noen var lærere, andre elever, sier de to redaktørene.

Et avsluttende kapitel tar for seg perioden etter kommunesammenslåinga i 1964 og den sentraliseringa som da var i ferd med å bli avsluttet. Det kom en sentralskole i hver av gammelkommunene, og ungdomsskole ble innført på Hitra fra 1967. Ikke helt uproblematisk det heller, for det ble etter hvert strid om desentralisering av ungdomsskolen på 1970-tallet, og både Kvenvær og Fjellværøy/Ulvøy fikk ungdomstrinnet tilbakeført. Men så har både endringer i folketall, intern flytting, skolemiljø og faglig begrunnede krav gjort at ungdomstrinnene igjen har blitt sentralisert til skolen i Fillan.

Helt bak i boka er det presentasjon av 4-5 klassebilder fra skolene i gammelkommunene, bilder fra ulike tidsperioder.

-Det har vært mye arbeid og stor dugnadsinnsats for å få skolehistoria i tekst og bilder ferdig til årets utgave av årboka. Både styret i historielaget og medlemmer rundt om i kretsene har vært velvillige medspillere, flere har bidratt med skriving og enda flere har lånt ut bilder, skryter redaktørene, som på lørdag vil fortelle mer om skolehistoria på Hitra og vise bilder.

Lørdagstreffet på Kystmuseet blir viet Skarvsetta og historielaget, og mange har meldt sin interesse.