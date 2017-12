I en vanskelig tid med sykdom og dødsfall i familien, har Linda oftet seg mer enn de fleste

Nyheter

- Jeg har sånn veldig lyst til at vår skinnende stjerne skal få en julestjerne, sier Petra Trøa. Og stjerna hun sikter til er søsteren Linda Hilde.

De fleste stiller opp for familien sin, men slik Petra forteller oss det, har Linda lagt ned ekstra mye for de i rundt henne.

- Linda stiller opp for store og små til alle døgnets tider. Det siste året har vært særlig krevende med sykdom og dødsfall. Til tross for at Linda selv det siste året har slitt med helsa så har hun alltid satt seg selv i siste rekke. Vår pappa som døde på sensommeren var i mange år redusert og svekket pga sykdom. De siste 2-3 årene var han veldig svekket og hadde behov for mye hjelp og omsorg til alle døgnets tider. Linda var alltid tilgjengelig og stilte opp for å hjelpe til med store og små gjøremål dag og natt. Ikke sjelden dro hun pliktoppfyllende rett på sitt arbeid ved Frøya Sykeheim etter å ha hatt en natt uten søvn etter å ha bistått hjemme hos vår mor og far. Både mamma og oss andre i familien har satt ubeskrivelig stor pris på Linda og den omsorgen og hjelpa hun han alltid har stilt opp for å gi, sier Petra.

- Linda har også vært til hjelp og gitt omsorg til vår mormor som etter noen år med dårlig helse døde i vår. Ikke sjelden stakk hun innom med middagsmat til henne, handlet for henne og ellers så til at hun hadde det bra.

- Hun har et smittende godt humør og er alltid blid og positiv. Døra hjem til henne er alltid åpen og uansett tid på døgnet så føler vi oss velkommen dit. Det er beundringsverdig at Linda er så strålende og humørfylt når hun på bare 6 måneder dette året mistet både sin mormor, far og svigermor, avslutter Petra.

Når lokalavisa kommer til den juleopplyste heimen i Trøa ved Kvernøya, blir Linda både overrasket og glad for oppmerksomheten. Hun kjefter litt mildt på mannen Bjørn Ole og sønnen Hans Petter som har visst om besøket, og sørget for at hun holdt seg heime når avisa kom.

Hun bekrefter at det har vært en del omsorgsarbeid ved siden av den jobben hun har på sykehjemmet.

- Men det skjer litt automatisk. Når noen trenger deg, så blir det så du stiller opp, sier hun.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no