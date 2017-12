På juleturné med en av Norges aller mest kjente mannlige vokalister

Nyheter

Artist Therese Ulvan har et tettpakket program fram til jul.

- Jeg fikk en telefon fra Øivind “Elg” Elgenes for ei stund siden. Den ene musikeren måtte melde frafall og Elg lurte på om jeg kunne steppe inn på hans juleturné. Vi to har sunget i lag ved et par anledninger tidligere og snakket om at vi burde gjøre noe mer sammen. Det passet godt nå, sier Ulvan.

For Therese hadde satt sin egen juleturné med noen fridager i mellom. Konsertdatoene til Elg var på fridagene til Therese så da kunne hun takke ja til alle.

- Nå blir det spilling hver eneste dag framover. Det siste oppdraget mitt blir å opptre i Sandstad kirke på julaften.

Utsolgte konserter

Turneen til Elg heter “Jul hos aille no - en annerledes julekonsert”. Her fremføres det blant annet julesanger som Elg forbinder med sin egen oppvekst. Dance with a Strangers velkjente låt "Long december night" er naturlig nok også på repertoaret. Turneen har tatt Elg, Therese og musikerne fra Smøla til Grong, de har spilt i Ålesund og Molde. Tirsdag spilte de for en utsolgt Vår Frues kirke i Trondheim. Solsnu-konsertene i Kristiansund er også utsolgt.

Gjentas samarbeidet?

God kritikk har de høstet for sitt samarbeid. I Avisa Sør-Trøndelag står det blant annet at Therese som korist og solist bidrar til å løfte konserten.

” Hennes tolkning av «Nordnorsk julesalme» er kanskje den sarteste og sterkeste utgaven vi har hørt. Også duettene med Elg der hun med sin vakre stemme møter Elgs inderlige toner, blir en svært hørbar opplevelse som kryper innunder huden”, skriver S-Ts anmelder.

- Det er veldig hyggelig med slike tilbakemeldinger, sier hitterværingen glad.

- For meg er det utrolig givende å kunne reise rundt før jul og bidra med sang. Vi trenger slike stunder sammen hvor vi koser oss og slapper av i mørketiden.

Siden turneen til Elg allerede var fastsatt da Therese hoppet inn i siste liten, ble det ikke snakk om å legge turneen innom øyriket denne gang.

- Men vi har faktisk snakket om å gjenta samarbeidet. Kanskje vi kan komme utover til Hitra eller Frøya neste år? Hvis øyværingene vil så kan jeg legge inn et ønske om det. Det har i så fall vært veldig artig å bidra på julekonsertene hans.

En tradisjon

Travel til tross, Therese har sørget for å sette av tid til noen julekonserter på hjemlige trakter også.

Lørdag 16.desember spiller Therese, Børge Pedersen, Berit Hassel og Thormod Høyen i Mausund Kapell. Søndag 17. desember tar de turen til Nordbotten kirke.

- Det er utrolig koselig å komme hjem. Dette er fjerde gang vi holder konsert i lag i disse to kirkene. Det har blitt til en fin førjulstradisjon. Det betyr like mye for meg å kunne spille på Hitra og Mausund som for en fullsatt Vår Frues kirke i Trondheim.