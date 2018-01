- Glad jeg har fått muligheten til å få holde på med dragracing

Nyheter

Mari Udtian

Alder: 16

Bor: Uttian

Skole: Guri Kunna VGS avd. Frøya

Hobby: Dragracing

Forbilde: Pappa

Kjæreste: Nei

Mest bruke app: Snapchat

(favoritt) Musikk: Country

(favoritt) Film: Dear John

(favoritt) Mat: Taco

1. Hva holder du på med denne uka?

- Denne uka skjer det ikke noe spesielt enn skole egentlig.

2. Hvordan vil du beskrive deg selv?

- Jeg vil si at jeg er en grei og utadvendt person.

3. Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

- Jeg ville sett litt mer fokus på andre idrett og sport enn bare fotball og håndball. For eksempel prøvd å få fram NMK Frøya/Frøya motorsportsenter litt mer.

4. Hva er høydepunktet i hverdagen?

- Treff vennene mine og vær sosial.

5. Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

- Jeg er stolt av Frøya motorsportsenter pga. innsatsen de legger i for at det skal bli så bra som mulig.

6. Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

- Båt, drivstoff og mat.

7. Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

- Må vell bli Rotlaus!

8. Hva gjør deg glad i hverdagen?

- Familien min og vennene mine gjør meg glad i hverdagen.

9. Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

- De blir irriterte når alarmen min går av minst 5 ganger om morgenen før jeg våkne å står opp, haha.

10. Hva kjennetegner din beste venn?

- Beste vennen min er veldig grei og blid person.

11. Hva bruker du pengene dine på?

- Mat, klær og sminke, haha.

12. Den siste du ga en klem til?

- Mamma

13. Hva spiser du til frokost?

- Spise sjeldent frokost, men spise vanligvis brødskive ellers.

14. Hvilken sang hører du mest på for tida?

- Har ikke noe spesiell sang jeg høre my på, men går mest i Rotlaus.

15. Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

- Det beste som har skjedd i livet mitt må være at jeg har fått muligheten til å få holde på med dragracing og får være en del av et så bra miljø som vi har no.

16. Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

- Det var litt vanskelig spørsmål, men kanskje det at jeg kan være en ganske selvstendig person og jeg er ikke avhengig av andre folk.

17. Hva gjør du sammen med vennene dine?

- Finn for det meste bare på masse tull og har det artig.

18. Hva gjør du i friminuttene?

- Er med vennene mine.

19. Er ungdommen i dag bortskjemte?

- Det kommer vell egentlig litt an på, men vil egentlig ikke påstå det, nei.

20. Hva er det viktigste i livet ditt?

- Det er uten tvil familien min som er viktigste i livet mitt!

21. Hva bekymrer deg mest for tida?

- Har egentlig ikke noen bekymringer for tiden, jeg tar det som kommer.

22. Hva gjør du om ti år?

- Forhåpentligvis har jeg en bra jobb jeg trives med, i tillegg så håper jeg på å konkurrere i klassen Top Fuel i USA!

23. Hva tror du blir beste med å bli voksen?

- Få seg en ordentlig jobb og kunne gjøre det man virkelig har lyst til.

24. Send en hilsen til...: Vil gjerne si tusen takk te mamma og pappa for at dokker e som dokker e, å gjør det mulig for mæ å Maja å driv på med dragracing, dokker e nummer 1!