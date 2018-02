Monica har solgt medisiner i 20 år

Nyheter

”Nå trenger vi ikke lenger vente på forsendelsen fra Brekstad. Det er bare å gå rett fra legekontoret til apoteket.” skrev lokalavisen Hitra-Frøya da øyregionenes første apotek åpnet i Fillan for 20 år siden.

En av de blide damene som ble fotografert bak skranken for to tiår siden er fortsatt å finne i apoteket.

- Det er et variert og spennende yrke. Jeg trives veldig godt, sier apotektekniker Monica Forsnes.

Fra alt bak til mer foran

Hitterværingen arbeidet på apoteket i Hemne før hun begynte i Fillan. Hun har i løpet av disse årene sett en stor forandring både i arbeidsoppgaver og hvordan apoteket er organisert.

- Da jeg startet i apotek var absolutt alle varene bak skranken. Nå har vi kølappsystem for reseptbelagte varer, og kundene kan selv plukke varer fra butikkhyllene. Vareutvalget har også endret seg. I tillegg til medisiner og bandasjemateriell tilbyr vi i dag blant annet sminke og hudpleieserier til sensitiv hud, forteller Monica.

Sikrere og tryggere

De tekniske løsningen har også endret seg, og det til det bedre mener Forsnes.

- Når det kommer til ekspedering av medisiner har vi et data- og kontrollsystem som er sikrere og tryggere, både for kunden og apoteket.

Apoteker og sjef ved apoteket, Mohamed Al Kalla, nikker samtykkende.

- Datasystemet har registrert de medisinene som kunden bruker, og det gir oss også varsel dersom det er to medisiner som ikke går i hop. Enkelte medisiner kan ikke kombineres, enten fordi det hemmer den effekten de egentlig skulle hatt eller at det gir uheldige bivirkninger, forklarer Al Kalla.

Må brukes for å bestå

Både Forsnes og Al Kalla har stor tro på at apoteket vil være viktig for lokalbefolkningen i fremtiden.

- Folk vil ha behov for medisiner også om tjue år. Vi blir stadig flere øyværinger som betyr at flere har behov for medikamenter. Befolkningen blir også eldre, og flere av oss vil komme i den såkalte ”vedlikeholdsalderen”. Men det er viktig at lokalbefolkningen bruker sine lokale apotek, hvis ikke vil de forsvinne, understreker Al Kalla.

