- Vi har forberedt oss godt

Lokallagene i Fremskrittspartiet på Hitra og Frøya sender en stor delegasjon til Stjørdal og nominasjonsmøtet og årsmøtet i Sør-Trøndelag FrP i helga. Gruppa teller i alt åtte personer. Fra Hitra FrP reiser Tom Skare, Harald S. Lian, Bjørg R. Bjørgvik, Håvard Heggvik, Geir Samdahl og Ronny Bergvik. Fra Frøya reiser Terje Grytvik og Hallgeir Bremnes.

Både Hitra og Frøya FrP har forberedt seg godt foran helgas nominasjonsmøte. Delegasjonsleder Tom Skare fra Hitra tror det blir et spennende nominasjonsmøte for Stortingslista på lørdag med flere kampvoteringer.

- Vi liker konkurranse så det blir bra. Lokalt har vi to kandidater med på lista denne gangen med henholdsvis Roy Angelvik og Hallgeir Bremnes. Den store spenningen er hvem som blir ny toppkandidat i fylket etter Per Sandberg som nå trekker seg ut som stortingsrepresentant, sier Skare. Valget står mellom de to som sitter på Stortinget i dag, Sivert Bjørnstad fra Trondheim og Lill Harriet Sandaune fra Malvik. I løpet av søndag avvikles årsmøtet.

- Vi har med oss noen politiske saker som vi ønsker å få med oss årsmøtet på, sier Skare.

- I tillegg har vi forhåpninger om å få valgt inn en representant fra både Hitra og Frøya i styret i fylkespartiet, der vi har Bjørg Bjørgvik og Olaf Reppe som gode kandidater.