Barnevern, stedsanalyse og eierløse katter

Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag 16. mars) klokka 13. Møtet kan du følge direkte på web-tv.

Bruk denne linken (ekstern lenke, Hitra kommune)

En rekke saker står på programmet, bl.a. organisering av barnevern, håndtering av eierløse katter og stedsanalyse Fillan

Saker til behandling

PS 6/17 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.02.2017

PS 7/17 – Stedsanalyse Fillan – videreføring i reguleringsplan

PS 8/17 – Merknadsbehandling og egengodkjenning av endring i reguleringsplan for Gjøssøya gnr 50 bnr 2 mfl.

PS 9/17 – Organisering for håndtering av eierløse katter i kommunen

PS 10/17 – Kontrollutvalgets årsmelding for 2016

PS 11/17 – Tomtesalg K2 og K4 – tilbud fra h.h.v. Kalairasan Seenithamby og Vikantoppen AS

PS 12/17 – Avvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner.

PS 13/17 – Organisering av barnevern på kommunenivå. Vurdering av eventuelt klientutvalg

PS 14/17 – Samarbeidsutvalget Hitra og Frøya – vedtekter

PS 15/17 – Melding – Protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 06.02.2017

PS 16/17 – Melding – Årsrapport kommunale næringsfond 2016 – Hitra kommune

PS 17/17 – Melding – Frøya Flyplass DA – salg av andeler

PS 18/17 – Melding – Trøndersk Kystkompetanse – ny rammeavtale oppdrag fra 2017

Referatsaker

RS 5/17 – Korrigert protokoll – Ekstraordinært representantskapsmøte i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 28.2.17

RS 6/17 – Protokoll fra styremøte i Konsek Midt-Norge IKS 3.2.17.

RS 7/17 – Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Hitra kommune

RS 8/17 – Årsmelding 2016 Frostating lagmannsrett