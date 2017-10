Nå er vår nye fylkesordfører valgt

Politikk

Tore O. Sandvik (48) ble i dag historiens første fylkesordfører for Trøndelag. Leder i fellesnemnda Anne Marit Mevassvik fra Arbeiderpartiet fikk æren av å sette det nye ordførerkjedet rundt halsen på Sandvik etter at den formelle avstemminga var gjennomført på Stiklestad.

Det var de 78 medlemmene i det nye fylkestinget, 43 fra Sør-Trøndelag og 35 fra Nord-Trøndelag, som stemte på ny fylkesordfører onsdag.



Ifølge en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune fikk Arbeiderpartiets Tore O. Sandvik 58 stemmer, mens motkandidaten, Høyres Pål Sæther Eiden, fikk 19 stemmer.



- Takk for tilliten. Takk til alle folkevalgte som legger ned tid i demokratiets tjeneste. Takk også til dere som var imot sammenslåing, men likevel har bidratt aktivt frem mot dette. Vi har 4700 ansatte som hver dag arbeider for oss. Tenk på den kraften de sitter på. Den må vi bli enda flinkere til å høste av, sa Tore O. Sandvik i talen etter utnevnelsen.

Senterpartiets Tomas Iver Hallem er valgt til ny fylkesvaraordfører.



Fra konstitueringen i dag og frem til fylkestingsvalget om to år, vil de 78 fylkestingsrepresentantene fungere som fylkesting for nye Trøndelag fylkeskommune. Etter valget i 2019 reduseres antallet fra 78 til 59 medlemmer.