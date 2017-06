Hitra-video har nådd Panama

Hitra Næringsforening har i samarbeid med Vindfang fått laget en reklamefilm for å markedsføre Hitra som turistdestinasjon.

- Filmen har spredd seg på Facebook som ild i tørt gress! Vi har fått tilbakemelding fra en hitterværing om at filmen nå er sett i Panama! Hun hadde delt filmen med venner og bekjente. Dette viser at når vi jobber sammen så kan vi nå langt. Hele verden blir et potensielt marked, sier Randi Lundquist i Hitra Næringsforening.

Lundquist synes Hitra er lett å markedsføre som destinasjon.

- Det er utrolig flott her, og vi har mye å selge. Jeg er fra Trondheim, men har blitt helt frelst. Det er mange som ønsker å oppleve de kvalitetene Hitra har å by på. Vi må bare bli flinkere til å innse de selv.