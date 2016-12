Fjæran går fra Frøya FK til eks-konkurrenten

Ketil Fjæran blir ny hovedtrener i Trønder-Lyn. Det skriver Trønderbladet. Fjæran har de siste sesongene vært hovedtrener i Frøya fotballklubb.

Lokalavisa for Melhus-distriktet forteller at spillerne i Trønder-Lyn søndag fikk møte sin nye sjef da laget hadde oppstartsmøte for 2017-sesongen hjemme på Kvål.

- Fjæran er flink til å bygge opp lag som ligger litt nede på tabellen. En type som har litt ambisjoner med å ta lag høyere i divisjonene. Dessuten er han flink med unge spillere som har potensial, sier Niklas Dahl Wærnes, kaptein på Trønder-Lyn, til Trønderbladet, som ikke har lyktes å få en kommentar fra Fjæran selv.

Frøya FK og Trønder-Lyn spilte i samme 4.divisjonsavdeling sist sesong og begge må ta turen ned i 5. divisjon i 2017. Den første kampen sist sesong endte 2-2, mens høstoppgjøret spilt på Frøya vant hjemmelaget 1-0.

Neste sesong skal imidlertid Frøya og Trønder-Lyn ikke møtes, da lagene havner i ulike avdelinger.