Nå blir det skispor i nysnøen

Hitra idrettslag rapporterer lørdag formiddag om nyoppkjørte og fine skispor til Blåskoghytta. Her anbefales parkering ved driftsavdelingas avdeling i Fillan (på oversiden av brannstasjonen).

Ut-Hitra idrettslag forteller at det ikke er kjørt opp skispor ennå, men at det sannsynlig blir gått opp spor av enituaster utover dagen. Og på lysløypene til Sandstad IL meldes det at det ikke er tele under snøen, noe som skaper litt utfordring for løypekjørerne, men at det muligens kan bli kjørt løyper i ettermiddag.

Vet du om andre muligheter for skitur? Noen som planlegger skirenn?

