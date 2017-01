Hektisk innspurt før den store åpningshelga

Håndverkerne løper, arbeider, rydder. Akkurat hektisk som det skal være timer før den store åpnignshelga for Helhetlig idrettspark åpner. Lokalavisas Øypatruljen tok en tur innom og møtte en tydelig fornøyd prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik.

- Det har vært enorm aktivitet i storhallen i det siste. Hektisk, akkurat som det bruker å være, forteller Fredagsvik. Både profesjonelle arbeidsfolk og frivillige dugnadsarbeidere har stått på for å få ferdig med mulig.

- Vi har hatt litt logistikkutfordringer, som gjør at vi ikke kommer helt i mål med alt vi hadde tenkt. Men selve storhallen er jo ferdig, med nytt lydanlegg. Og kanskje blir det å starte med utstyret i klatrehallen kommende uke, forteller Fredagsvik, som virker veldig fornøyd der han rusler rundt på området.

- Storhallen brukes nå nesten alle dager gjennom uka, og vi begynner å få inn helgebestillinger fra eksterne lag, sier han.

I dag har arbeiderne stått på for å få ferdig inngangspartiet foran åpningshelga. Dørene er nå på plass. Og innenfor, i Kakken-stua (oppkalt etter en tidligere spiller, som døde på fotballbanen, og delvis finansiert av minnefondet etter kakken), er møbler på plass.

- Det sosiale rommet Kakken-stua blir ferdig til åpninga. Det gjenstår litt arbeid. Hvis det er noen nevenyttige øyværinger som har anlending til å hjelpe til utover ettermiddagen, så takker vi ja til ekstrahjelp. Og så jobbes det hardt for å få ferdig garderobene. Fem av seks garderober blir ferdig, tror prosjektlederen.

Det er lagt opp til et omfattende program for den offisielle åpninga av Helhetlig idrettspark, som i tillegg til storhallen og basishallen også inkluderer svømmehallen, Frøyahallen, anlegg for sjøsport og ballbinge og skateboard-anlegg i skolegården.

Det blir masse ulike aktiviteter i flerbrukshallen (Frøyahallen), med håndball, basket, taekwondo, gjennom helga. Og lørdag kveld blir det bankett og middag for 150 gjester.

- Dette er i hovedsak dugnadsfolk, naboer til bygget og ildsjeler og frivillige innen idretten. Inge Andersen, generalsekretær I Norges idrettsforbund, kommer også til åpninga, i tillegg til representanter for Sør-Trøndelag idrettskrets og turnkretsen, forteller Fredagsvik.

Festmiddagen blir forøvrig en idrettsgalla i miniformat, der Frøya idrettsråd skal dele ut priser til idrettsfolk som har utmerket seg det siste året.

- Her blir det også urframføring av en sang skrevet av Gabriela Lukassen. Den handler om hopp, om skihopp. Kanskje blir det det neste som bygges på Frøya, sier Fredagsvik med et stort glimt i øyet.

- Hele bygginga av basishallen og storhallen har vært et eventyr, jeg er veldig stolt.