- Et stort løft for lokalsamfunnet

I dag ble den offisielle åpninga av basishallen og Frøya storhall markert på Sistranda. Frøya har i snart tre år gått gjennom flere prosesser for å kunne gjennomføre dette prosjektet, som mange har gledet seg til. Basishallen består av et stort areal med apparat og plass til både turning, og andre idretter innenfor gym.

Konferansier Heidi Glørstad Nielsen åpnet med å understrekte at dette var noe alle hadde ventet på, før hun introduserte og ga ordet til ordfører på Frøya, Berit Flåmo.

Flåmo sier at dette er det prosjektet som det er lagt flest kommunale kroner i, og legger til at slike saker er viktige for idrettssamfunnet.

- Det er slike plasser som er grunnlaget for all idrett.

Ole Ivar Folstad fra Norges gymnastikk- og turnforbund styrker Berit Flåmo sin teori om grunnlaget en slik hall skaper. Samtidig nevner han flere store idrettsnavn som har et grunnlag i en gym -og turnhall, deriblant Ole Gunnar Solskjær.

- Drømmen om en slik hall har alltid ligget der, og i 2014 lå det endelig an til denne drømmen skulle bli gjennomført.

Helt på slutten gir Olav Raanes en ekstra takk til Lill Anita Husby, for hennes innsats og hjelp til planlegging og tegning av hallen.

Ragnhild Ervik fikk æren av å klippe snora, som markerte at hallen er offisielt åpnet. Lokalavisa fikk en prat med Folstad i etterkant

- Hva synes du om åpninga?

- Det var en flott åpning, også var den enkel, akkurat som den skal være.

Hva gjør dette for samfunnet på Frøya?

- Denne hallen kommer til å gjøre utrolig mye for Frøya, og slike haller gjør også noe med det nasjonale. Siden 2010 har det blitt åpnet 40 basishaller over hele Norge, og ved de hallene har lokalsamfunnet sett en god økning i deltagelse og aktivitet.

- Hva gjør dette for idrettene og idrettsamfunnet på Frøya?

- Hvis vi ser på snittet nasjonalt, har det kommet 500 nye medlemmer til klubber for hver basishall som har blitt bygd. Det viser at basishallen på Frøya vil ha en sterk positiv effekt og økt breddeaktivitet, som igjen fører til toppidrett. Så en slik investering er absolutt verdt pengene.