Stor jubel da generalsekretæren klippet snora

- Storhallen på Frøya vil skape mye glede, og mange verdier som skal følge dere hele livet.

Det sa generalsekretær i Norges Idrettsforbud, Inge Andersen, som lørdag fikk æren av å være med å åpne Frøya Storhall. Foran mange frammøtte publikummere benyttet han også anledningen til å dra inn minner fra barndommen.

- Jeg er jo oppvokst ute i havgapet akkurat som dere, og når jeg kom utover hit og til idretten her, var det som en reise tilbake til barndommen. Storhallen på Frøya vil skape mye glede og mange vennskap som spillerne får med seg i oppveksten. Jeg er helt sikker på at dette anlegget vil bidra til mye idrettsglede og vennskap blant gutter og jenter, som de vil ha med seg gjennom livet, sa Andersen i åpningstalen sin.

Skryter av samarbeidet

Andersen skryter også av samarbeidet mellom offentlig sektor, kommune, fylkeskommune og den utrolige innsatsen til frivillige.

- Dette er et skoleeksempel på samspill og samarbeid, som har muliggjort denne type anlegg. Et anlegg som dere har all grunn til å være stolt av, sa Andersen.

Han avsluttet talen med å gi Frøya Idrettsråd en pengegave på 20.000 kroner, som Oddgeir Storø tok imot. Norges idrettsforbund vil med gaven utfordre idrettsrådet til å skape aktiviteter for mennesker med ulike funksjonshemminger.

Det samme vektla Jan-Roar Saltvik fra Norges Fotballforbund Trøndelag.

- Gratulere med dagen Frøya og en stor takk til alle spillere og lagledere. Dette er den andre storhallen vi har i Sør-Trøndelag. Det står det utrolig stor respekt av at dere har fått til her. Jeg er ganske sikkert på at det blir flere spillere, og kanskje blir det bedre også, av storhallen. Og jeg er helt sikker på at det blir mer aktivitet. Så er det ingen hemmelighet at det koster å drive slike haller. Vi fra kretsens side kommer til å bidra med det vi kan, for eksempel å legge aktiviteter og kamper hit. Og så gir vi dere samtidig en utfordring: Skap fotball og annen aktivitet for utviklingshemmede, sa Saltvik

- En flott arena

Inge Andersen synes at det er skapt en flott arena, og at dette vil hjelpe idretten lokalt.

- Denne hallen vil skape en helt fantastisk idrettsaktivitet og glede hos utøvere, sier han i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya.

- Ikke bare vil det hjelpe idretten, men storhallen blir også en møteplass hvor man kan knytte vennskapsbånd og samhold. Hallen fører til at fotball kan bli en helårsidrett med like gode forhold hele året, sier Andersen.

Han avsluttet intervjuet med et smil:

- Med denne hallen vet i hvert fall foreldrene hvor ungene er om kveldene.

- Et mesterverk

Også ordfører Berit Flåmo holdt en kort tale innledningsvis.

- Vi er utrolig stolte av å stå inni et slikt mesterverket. Det finnes bare én slik hall til i Midt-Norge, Abrahallen oi Malvik. Og så har vi denne på Frøya. Stor applaus! oppfordret ordføreren, og fikk respons fra publikum.

Nils Jørgen Karlsen, styreleder i Frøya storhall, kalte realiseringa av hallen ganske utrolig, og poengterte også samarbeidet mellom idretten, kommunen og de store pengebidragene fra næringslivet.

- Og så har det gått utrolig fort. Nå står vi her med et anlegg til 80-85 millioner kroner, og kommunen har investert 30.000 kroner i et selskap som skal drive hallen. Resten er bidrag fra næringslivet. Det er fantastisk, rett og slett. En stor takk til dem. Og til alle frivillige. Og ikke minst den innsatsen som Jan Otto Fredagsvik har lagt ned i prosjektet, sa Karlsen.

Lørdag kveld er det festmiddag i kulturhuset der det også blir utdeling av idrettslige hederspriser.