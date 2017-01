Turndronninga sjøl klippet snora

Uten Ragnhild Ervik hadde turnmiljøet i Frøya vært atskillig fattigere. Derfor var det helt naturlig at Ervik fikk æren av å klippe den lange snora og erklære basishallen for turn og gymnastikk for åpnet i dag.

- Mange har gledet seg lenge til denne dagen og har venta lenge på basishallen. I år er det faktisk 40 år siden turngruppa i Frøya IL ble stifta, sa ordfører Berit Flåmo under åpningstalen.