Anita vinner av prisen ”Årets kvinnelige utøver”

- Årets kvinnelige utøver er en person dere kanskje ikke har lagt så mye merke til, sa prisutdeler Line Strømøy da prisen skulle deles ut av Frøya idrettsråd lørdag kveld.

Anita Reitan har vært en del av instruktørgruppa i taekwondo-klubben i to år. Reitan har ikke helt fått ting til å klaffe i mesterskap siden hun startet, og vært plaget med mye skader og sykdom. Likevel har hun fortsatt å trene, og trene andre, fortalte Strømøy.

- Under NM i Bergen i 2016 konkurrerte hun i både individuell sparring og individuelt mønster for eldre junior, damer rødt belte. Dette er to svært krevende og store klasser. Dette ble året Anita virkelig blomstret. Under NM tok hun to individuelle medaljer. Det er det lenge siden noen utøver på Frøya har tatt to individuelle medaljer i NM, forteller Strømøy.

Hennes vilje til å fortsette og ikke gi opp er en inspirasjon til alle, sa prisutdeleren til en overrasket mottaker av prisen Årets kvinnelige utøver på Frøya.