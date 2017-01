Erkerivalene målte krefter for første gang i år

5. divisjon, treningskamp, Frøya storhall

Frøya FK - Hitra FK: 1-3

Frøya FK og Hitra FK blir motstandere også i årets 5. divisjon. Søndagens treningskamp var det første møtet mellom erkerivalene etter sesongslutt i fjor. Begge lagene bar da preg av at dette var en treningskamp og at det er januar. Første omgangen gikk treigt. Begge lagene hadde en del feilpasninger og fikk aldri noe fart over spillet.

Første omgangens opptur var målet av Simen Eide. Det var klasse over scoringen og han limte ballen i krysset. Lagene gikk til pause med stillingen 0-1 i favør Hitra.

I andre omgang ble det mer fart over spillet og Frøyas Jøran Adolfsen utlignet til 1-1.

Hitras Dan Dahl scoret mål, og to minutter senere scoret Sindre Kvakland mål på en pasning fra Petter Lervik. Sluttresultatet ble 1-3 til Hitra.

- Det var en jevn kamp. Først etter det andre målet følte jeg at dette har vi kontroll på, forteller trener for Hitra FK, Ole Eide.

Frøya FK var trenerløs, men Karl Erik Bekken forteller at selv om de hadde ballen store deler av første omgang, greide de ikke å skaffe seg noen gode målsjanser.

- Det er aldri moro å tape, men det skortet på kondisen til spillerne, sier Bekken.

Både Eide og Bekken mener lagene skal være i bedre form når sesongen begynner i slutten av april, men at det er nyttig å spille treningskamper som denne.