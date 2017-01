- Et dedikert lag med godt samhold

Årets lag på Frøya er Frøya IL håndball J2000.

- Fra dette kullet er det kun fire stykker som har sluttet underveis på laget. Laget har vist meget god treningsiver og moral og de har ikke skippet mange treninger, fortalte Line Strømøy under Frøya idrettsråds prisutdelinger lørdag kveld.

Laget har vist at det går an å kjempe mot de aller beste selv om stallen er tynn, og reise og avstand er lang. Laget har hele tiden vært blant regionenes 3-4 beste lag. I år er J2000 et lag som er et såkalt partnerskapslag med Hitra, der det er tre jenter fra Hitra som har styrket stallen. De har kvalifisert seg til Bring og var nå helga i Bodø. Senere i vinter skal de til Bergen og Oslo.

- Det har vært et lag som har stått for mye, som betyr mye. Det betyr samhold, de har hatt en iver og de har vært dedikert til det de ha holdt på med. Uten foreldre, trenere, oppmenn har det kanskje ikke vært like bra. Det å få fram et lag som kan representere Frøya i Bringserien er en kjempeprestasjon, vektlegger juryen.