Har kjørt fem ganger rundt ekvator for håndballjentene

Øystein Claussen ble kåret til årets trener under Frøya idrettsråds prisutdelinger lørdag kveld.

Øystein startet som trener i 2010. Sesongen 10/11 trente han Frøya Ils håndballjenter, J95, en gang i uka. Sesongen 11/12 hadde Frøya partnerskapsavtale med Meldal håndballklubb og turene til Frøya ble økt til to ganger i uka. I sesongen 12/13 ble han lærer på toppidrett -håndball og ansatt i Fylkeskommunen ,og da ble det fire turer tur-retur Hitra-Orkanger i uka. Øystein har kjørt omkring 800 gang fra Orkanger til Frøya, ca. 200 000 kilometer, som tilsvarer fem ganger rundt ekvator for å trene Frøyas håndballspillere.

I 2016 ble det igjen toppidrett uten at han ble ansatt, og Frøya IL tok kostnaden for treningene på toppidrett håndball, og skolen holdt teorien. I denne sesongen trente han håndballagene tre ganger i uka. Han har mange meritter som trener for Frøya ILs håndballjenter. Trondheims-cup er vunnet to ganger, også Valdres-cup er vunnet to ganger. Øystein og håndballjentene har deltatt tre ganger i PW-cup (Peter Wessel-cup) som regnes som uoffisielt NM for den yngre garde.

- Claussen er en meget anerkjent trener og er høyt respektert i Norges håndballforbund region Midt, forteller Oddgeir Storø i Frøya idrettsråd.

- De timene, og den innsatsen han har lagt ned for Frøya-samfunnet kan være vanskelig å forstå. En ting er at han er trener, men han er også med alle lag for å backe opp under kamper uansett hvor de er, sier Storø.

Øystein kunne ikke motta prisen for han er i Bodø med J2000 i Bring-serien.