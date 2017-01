Hedersprisen til en av skaperne av den organiserte idretten på Frøya

Under åpningsfesten til Helhetlig idrettspark lørdag kveld delte Frøya drettsråd ut priser. Kjeld Stub flyttet til Frøya som ungdom der han giftet seg med Solbjørg i 1954. Han kom raskt inn i Frøya IL som først ble medlem av Norges idrettsforbund i 1952. På den tiden fantes det nesten ingen organisert idrett på Frøya.

- Her var den gubben her veldig sentral, sier Jan Otto Fredagsvik under utdelinga.

Han hadde med seg fotballkultur fra Orkanger og opprettet fotballaget Trønder-Frøya i Frøya Idrettslag.

- Selv spilte han den første organiserte kampen på Sandstad. jeg var med jeg også. Det var 0-0 til pause og vi var fryktelig optimistisk og tapte 8-0, forteller Fredagsvik til publikums store fornøyelse.

Stor entusiasme

Noe av det som kjennetegner Kjeld er hans entusiasme. Denne har ført til at livet har vært underholdende, både for seg selv, men ikke minst for andre.

- Da trenger heller ikke alle historiene han fortalte å være helt 100 % sanne, spøker Fredagsvik.

Stub fikk med seg et stort maleri med maritimt motiv, selv om den beste kunsten han kunne få var en katalog fra Jernia der han kunne lese om motorsager, ifølge hans nærmeste.

- Jeg har aldri spurt hva Frøya IL kan gjøre for meg, men hva jeg kan gjøre for Frøya IL, sier Stub.