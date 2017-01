Motstanderne Bodø og Sandefjord ble for tøffe i første runde

Bringserien Jenter 16, Bodø Spektrum

Frøya IL - Sandefjord TIF: 21-25

Bodø - Frøya IL: 20-19

To jevne kamper, men dessverre to tap for 16-åringene til Frøya IL, som i helga debuterte i den knapptøffe og nasjonale serien Bringserien. Førsterundekampene ble spilt i Bodø Spektrum. Frøya møtte Sandefjord TIF i første kamp, og her ble det et firemålstap. Enda mer knepent ble det mot hjemmelaget Bodø, som dro inn seieren 20-19.

Frøya står dermed foreløpig uten poeng i Bringserien, og deler posisjonen null påoeng med to andre lag. Bringserien består av i alt tolv lag, hvor de tre beste blir kvalifisert til Nasjonalt Sluttspill i slutten av april.

Neste kamp spilles hjemme i Frøyahallen den 11. februar. Motstander blir Byåsen. Senere samme dag spilels kampen Os-Frøya, også den i Frøyahallen. Og dagen etter kommer Lisleby på besøk.

De beste fra hele landet

Bringserien er en håndballturnering hvor de beste aldersbestemte lagene fra hele landet konkurrerer mot hverandre. Jentelagene i turneringen er delt inn i 4 avdelinger med 12 lag. De tre første rundene spilles 22. januar, 11. - 12. februar og 5. mars, før lagene møtes for en fellesrunde for alle lagene på Jessheim i Oslo 31. mars. Til slutt møtes de beste lagene fra hver avdeling for sluttspill.

Frøya IL kvalifiserte seg i november.

- Tøff konkurranse

Jentene har forberedt seg godt. Med 4 organiserte treninger i uken og to til tre styrketreninger mener hovedtrener Øystein Claussen at laget er godt forberedt.

- Vi har forberedt oss godt og vi gleder oss voldsomt, men vi er klare over at vi møter tøff motstand. Alle lagene er ektremt sterke, så det blir gøy å se hvordan vi ligger an målt mot de beste i landet, fortalte Claussen da lokalavisa Hitra-Frøya var tilstede på en av de siste treningene før avreise Bodø.

På spørsmål om hvem Claussen selv tror er favoritt peker han mot trondheimslag: - Byåsen er vel laget å slå. I tillegg er CSK(Charlottenlund) veldig gode, sier treneren.