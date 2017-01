Triatlon-utøver kåret til årets mannlige utøver

Triatlon-utøver Petter Iversen er kåret til årets mannlige utøver på Frøya av Frøya idrettsråd,

- Skal du bli en god syklist må du trene mye, skal du bli en god svømme må du trene mye, og skal du bli en god langdistanseløper må du også løpe mye, sier Oddgeir Storø i Frøya idrettsråd

Årets mannlige utøver er en av Frøyas mest, og best trente utøvere. Han trener 12 timer i uka for å nå sine mål. Sykkelen kjøpte han for tre år siden, men syntes det ble litt kjedelig å bare sykle rundt Frøya. Derfor bestemte han seg for triathlon. Etter det har det blitt utallige treningstimer og stadig bedre prestasjoner.

- Iversen har aldri vært dårligere enn nummer fire i sin klasse, forteller Storø.

Blodslit ga mersmak Av de 70 som gjennomførte Rena Triatlon på lørdag kapret Petter Iversen fra Sistranda en flott ellevteplass. - Dette ga mersmak, sier Petter.

I 2016 gjennomførte han tre sterke konkurranser. Han ble nummer tre i Rena triathlon, nummer fire i Trollveggen triathlon og nummer to i Trondheim triathlon. Han gjennomførte 2400 meter svømming, 12 kilometer løping og 50 kilometer sykling på en dag. I 2017 er vinnerens store mål deltakelse på Øylekene på Gothland.

- Det er veldig moro å få en slik pris, sier Iversen.

Han håper triathlon kommer mer fram i lyset og ønsker å gi inspirasjon slik at flere kan begynne. Iversen takker idrettsrådet og alle som syntes han var prisen verdig.

- Også må jeg takke samboer Bente som lar meg trene så mye jeg vil, sier Iversen.