Geir-Inge er årets forbilde

Geir-Inge Kristiansen ble kåret til Årets forbilde innen idretten på Frøya i 2016. Utmerkelsen ble avslørt under idrettsrådets prisutdeling i forbindelse med festmiddagen for Helhetlig idrettspark lørdag.

- Denne prisen hadde vi ikke tenkt å ha i år. Men vi fant ut at vi må ha med årets forbilde i år også, forteller Line Strømøy.

- Det er et navn som alltid har dukket opp, men noen andre har skubbet seg framom. Vi følte at denne prisen var riktig og det var vi alle enstemmig enige om. Geir-Inge har vært med som trener i klubben sin i mange år. Han har vært med som hjelpetrener, som forelder, som oppmann, og hatt fryktelig mange dugnadstimer. Han er med som sjåfør, er med på alle bortekamper og er en fantastisk forelder. En forelder som alle andre foreldre kan se opp til. En som stiller opp for ungene og laget. Geir-Inge trives i fotballmiljøet og har mange tanker om mye, men er ikke den som snakker høyest, sa Strømøy.

- Han er ikke den man legger merke til. Men han liker å ha system på ting, og liker at ting fungerer bra. Han er heller ikke så glad i oppmerksomhet. Jeg har hørt rykter om at han syntes at invitasjonen til kvelden her kom lovlig seint, og han spekulerte på hvorfor, forteller Strømøy.