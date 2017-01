NMK Frøya vinner av åpen klasse

Motorsportklubben ble tildelt pris i Åpen klasse under prisutdelingene fra Frøya idrettsråd. NMK Frøya ønsker å være en inkluderende klubb, både for Frøya-samfunnet, men også ellers i samfunnet, framhever juryen.

- Denne klubben ble etablert i 2011. De har et anlegg med verdi på rundt 49 millioner. De har to treningsdager for go- cart, og en for drifting. Anlegget har de siste år hatt Norges-cup i drifting og både forbund og utøvere fra hele landet ønsker seg tilbake. Det sies at banen er den desidert fineste og mest krevende banen i hele landet, forteller Oddgeir Storø i idrettsrådet. Egne utøvere har gjort det formidabelt i de cupene de har vært med på. De kronet det hele i år da Marcus Furberg førsteplassen i R-Drift. Det var også fire andre som kom rimelig høyt opp på lista sammen med han. Det har vært så bra at bilsportforbundet har tildelt de to NM-runder i 2017. I 2016 fikk de tildelt en EM-runde i drag-race.

- Der gikk vår egen Maja Udtian helt til topps. Ikke nok med at hun gikk til topps på hjemmebane, hun ble også europamester, forteller Storø.

For tredje året på rad har klubben arrangert en opplevelseshelg for kreftavdelingene i Midt-Norge. Her kommer det 60-70 unger for å kjøre go- cart og sitte på driftingbiler. NMK Frøya stiller hele baneanlegget, med biler, go-carter, funksjonærer og frivillige til fri disposisjon, og alt er gratis. I fjor arrangerte de en kveld med gratis go-cartkjøring for barn, unge og voksne med funksjonshemminger. Kvelden var en stor suksess og de ønsker å komme på flere kvelder.