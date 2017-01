Vil gi alle unge gratis tilgang til storhallen og Frøyahallen

Rådmannen legger i dag fram for formannskaps-politikerne om å bruke 600.000 kroner på å gi barn og unge gratis leie av treningstider i Frøyahallen og i nye Frøya storhall.

Begrunnelsen er at man mener gratis halleie vil gi flere glade barn, økt aktivitet og bedre folkehelse.

- Ønsker man å være en kommune som satser på barn og unge, og ikke minst ønsker en befolkning som har lagt et godt grunnlag for god folkehelse allerede i sine barneår, er gratis anleggsleie for lag og organisasjoner den beste og mest effektive sponsoravtalen en kommune kan inngå, skriver rådmannen i sin vurdering.

Idrettslige lag og organisasjoner betaler i dag leie i Frøyahallen og Frøya Storhall.

- I tillegg har vi to svømmehaller, men der drives lite organisert aktivitet, da med unntak av svømmegruppa på Mausund. Frøya kommune er videre medeier i Frøya idrettspark på Nabeita. Der yter kommunen et årlig tilskudd på kr. 100 000 mot at Nabeita IL og Frøya Fotballklubb står for dugnad, både i forhold til vedlikehold og bygging av nye fasiliteter. Frøya idrettspark benyttes mye til trening både for barn og unge, men ingen betaler leie, skriver administrasjonen i saksutredningen.

Ifølge rådmannen faktureres lag og foreninger mellom 250 000 og 300 000 kroner for treninger for barn og unge i Frøyahallen. Og hvis storhallen blir helt oppfylt på kveldstid vil inntektene på treninger for barn og ungdom beløpe seg til ca. 260 000 kroner i året.

Rådmannen har også beregnet hvor mye det vil koste å gi barn og unge gratis adgang i svømmehall. På Sistranda vil dette utgjøre ca. 130 000 på årsbasis og ca. 25 000 på Mausund.

- Gratis svømmehall er for øvrig ikke tatt med i forslag til vedtak da det ikke drives organisert idrett her, da med unntak av et lite miljø på Mausund, skriver rådmannen.

Formannskapet får saken til behandling i dag (tirsdag) og kommunestyret har det endelige ordet.