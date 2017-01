Vil koste 600.000 å gi unge gratis tilgang til storhallen og Frøyahallen

Rådmannen la i dag fram for formannskaps-politikerne at det vil koste omlag 600.000 kroner på å gi unge fra 0-19 år gratis leie av treningstider i Frøyahallen og i nye Frøya storhall.

Beregningen kommer som svar på en bestilling fra politikerne, som i budsjettprosessen ba rådmannen om å kostnadsberegne hva det vil koste å gi gratis hall-leie. Politikerne har også bedt administrasjonen legge fram retningslinjer for utleie av kommunale idrettsanlegg.

Oppdatert kl.10:45: Den politiske behandlinga av saken ble i dag utsatt i formannskapet. Begrunnelsen er at administrasjonen har lagt fram kostnadsoverslaget, men ennå ikke har klart et utkast til retningslinjer.

Idrettslige lag og organisasjoner betaler i dag leie i Frøyahallen og Frøya Storhall.

- I tillegg har vi to svømmehaller, men der drives lite organisert aktivitet, da med unntak av svømmegruppa på Mausund. Frøya kommune er videre medeier i Frøya idrettspark på Nabeita. Der yter kommunen et årlig tilskudd på kr. 100 000 mot at Nabeita IL og Frøya Fotballklubb står for dugnad, både i forhold til vedlikehold og bygging av nye fasiliteter. Frøya idrettspark benyttes mye til trening både for barn og unge, men ingen betaler leie, skriver administrasjonen i saksutredningen.

Ifølge rådmannen faktureres lag og foreninger mellom 250 000 og 300 000 kroner for treninger for barn og unge i Frøyahallen. Og hvis storhallen blir helt oppfylt på kveldstid vil inntektene på treninger for barn og ungdom beløpe seg til ca. 260 000 kroner i året.

Rådmannen har også beregnet hvor mye det vil koste å gi barn og unge gratis adgang i svømmehall. På Sistranda vil dette utgjøre ca. 130 000 på årsbasis og ca. 25 000 på Mausund.

- Gratis svømmehall er for øvrig ikke tatt med i forslag til vedtak da det ikke drives organisert idrett her, da med unntak av et lite miljø på Mausund, skriver rådmannen.

Administrasjonen skriver at å utrede retningslinjer for utleie av idrettsanlegg er en litt mer omfattende sak der Frøya idrettsråd skal involveres.

- Man må her også se hen til anlegg eid av andre enn kommunen for ikke å risikere ulike konkurranseforhold. Frøya kommune har også andre arenaer der man leier gratis lokaler, dette gjelder bla. Frøya sjakklubb, bridgeklubb, mannskor og andre. Det kan for øvrig legges til at «øvinger» ved Frøya kultur- og kompetansesenter er gratis. Betaling/husleie utløses først ved arrangementer med inntektspotensial. Rådmannen har valgt å utarbeide sak om gratis utleie av idrettsanlegg og komme tilbake til en total gjennomgang av retningslinjer for utleie av idrettsanlegg, skrev administrasjonen foran dagens møte.