Frøya FK og Hitra FK sine G16-lag møttes i går kveld til dyst for å måle krefter tidlig i seseongoppkjøringen.

Heimelaget Frøya trakk det lengste stået, og vant 2-1.



I følge trener Berge var det en god gjennomkjøring for gutta, forteller Frøya FK på sin facebook-side. Her beskrives også at Hitra hadde de fleste sjansene, men en god keeper holdt Frøya inn i kampen slik at frøyværingene til slutt gikk seirende ut av treningskampen.