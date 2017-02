Frøya møter vertsøya, Hitra møter finalistene fra sist

16 øyer er påmeldt til herrenes fotballturnering under sommerens øyleker på Gotland. Denne uka ble puljene trukket. Frøya kom i gruppe B sammen med vertsøya Gotland, Grønland og Hebridene (Western Isles).

Hitra kom i gruppe D, sammen med Isle of Man, Ynys Mon og Falklandsøyene. Isle of Man kom seg helt til finalen i øylekene for to år siden, og tapte der mot Guernsey.

Frøya tapte jevn kamp Frøyværingene klarte ikke å overliste Falklandsøyene i sin første kamp på Bermuda.