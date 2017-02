Ingen tvil om hvem som var sterkest

Håndball, herrer 3. divisjon

Frøyahallen

Frøya - Melhus/Gimse: 31-20

Herrelaget til Frøya gjør rent bord

- Det var egentlig aldri tvil om at dette skulle gå vår vei, sier Frøya-trener Roger Tvervåg etter søndagens kamp mot Melhus/Gimse.

Håndballherrene gikk på banen med innstillingen at de skulle gjøre det bedre i denne kampen enn mot Molde og stortapet 36-23 forrige helg.

Hans Petter Trøa Sandvik scorer første mål i dagens kamp. Det blir tidlig klart at dette har Frøya full kontroll på. Forsvaret deres var nesten ugjennomtrengelig.

- Det gode forsvaret var grunnlaget for den gode kampen, sier trener Tvervåg.

Til pause leder Frøya 18-9

Treneren fikk 2 minutter

Herrene er tålmodige i angrep og slipper ikke motstanderne innpå seg. Tvervåg mener at laget spiller veldig bra i første omgang og målet var å holde det oppe i andreomgangen.

Melhus sin trener derimot var ikke så fornøyd med guttene sine, noe som resulterte i en advarsel og en to minutter. To veldig gode Frøya-keepere var også en av årsakene til den gode kampen. Modestas Ceponis vil bli husket for de eventyrlige redningene sine mot slutten på andre omgang. Resultatet av et godt forsvar, gode angrep og to gode keepere var seier til Frøya med resultatet 31-20.

Tap i damekampen

PS: Damekampen mellom Frøya - Melhus/Gimse2 endte 27-37. Lokalavisa kommer snart tilbake med fyldigere referat,