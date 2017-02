Tapte en kamp de godt kunne vunnet

Håndball damer 4. divisjon

Frøyahallen

Frøya - Melhus/Gimse 2:

Frøyadamene gikk på banen vel vitende om at Melhus var et godt lag som ligger over dem på tabellen. Likevel mente trener Marius Næss at det skulle være fullt mulig å vinne kampen. Første del av første omgang spiller jentene godt. De står bra sammen i forsvar og er gode i angrep. Det gode forsvaret gjør at de får en del gratis mål i form av kontringer. I siste del av første omgang tar Melhus innpå og innen slutten av omgangen har gjestene gått opp i ledelsen. Stillingen er 14-16 til pause.

I andre omgang kommer hjemmelagets damer aldri helt inn i spillet.

- Det blir litt mye en-til-en spilling, spesielt i forsvar, analyserer Næss.

Det gjør at det er vanskelig for damene å henge med når Melhus satser på mål. Spesielt får Melhus for lette innspill til strek. Melhus får også hele ni straffekast i løpet av kampen, der Melhusspiller Inger Mærk scorer på åtte av dem. Men det er ikke bare Melhus som scorer på straffe. Frøyas Aina Skarsvåg scoret på alle de tre straffemulighetene laget fikk. Sluttresultatet ble 27-37 til Melhus.