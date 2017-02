Håndball damer 5. divisjon

Hitra - Orkanger3: 24-31 (13-14)

Sist Hitras nystartede damelag i håndball møtte Orkanger, ble det tap med mer enn tjue mål. Lørdag var det nytt oppgjør, og da var forskjellen på lagene vesentlig mindre.

- Vi spiller en helt fantastisk 1. omgang. Supert forsvar, skudd i nettet og råbra keeper! Vi leder store deler av omgangen, men går til pause med resultatet 13-14. Andreomgangen starter dårlig og Orkanger leder plutselig med 5-6 mål. Vi kommer ikke skikkelig i gang, men klarer og henge på. Sluttresultat 24-31. Det viser for oss at vi har blitt et mye bedre lag utover sesongen, oppsummerer laget selv.

Søndag ettermiddag er det ny kamp i Hitrahallen, da er det Rennebu som kommer på besøk.

- Da håper vi på masse publikum, skriver håndballdamene.

Hitra ligger i øyeblikket på 8. plass på tabellen av ti lag (i tillegg kommer fire motstanderlag som har trekt seg fra avdelinga). Hitra har to seire på sine hittil elleve kamper. Laget har scoret 215 mål og sluppet inn 291. Avdelinga ledes av Rindal. Dagens motstander Rennebu ligger på sjetteplass med tolv poeng før denne kampen.