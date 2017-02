Skøyteentusiast Roger Athammer i Hitra IL har sjekket isen på Eidsvatnet ved Fillan og han bekrefter nå at isen er trygg for ulike sportslige aktiviteter.

- Det er fantastiske forhold på Eidsvannet; 12cm med stålis. Det blir ei flott skøytehelg, sier Athammer.

Samtidig er det verdt å minne om at man selv må sjekke forholdene på isen hvorenn man ferdes. Ordfører Ole L- Haugen, selve en ivrig bruker av marka, minner om at nylagt is kan være usikker.

- Nå er utmarka på sitt beste når det gjelder "ut på tur". De flotte forholdene kommer av barfrosten, og den gjør det mulig å gå overalt, ikke bare langs skogsveier og oppgådde stier. Benytt sjansen til å oppleve andre deler av marka, men husk at det er nylagt is på vannene. Den ser fristende ut for å ta snarveier, men kan være tynn og farlig. Ta dine forholdsregler og vær forsiktig; og husk at den kan ha sikker tykkelse et sted, men slett ikke over hele vannet, sier Haugen.