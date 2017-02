Følg håndballjentene direkte her

Landets beste 16-åringer møtes i Frøyahallen lørdag og søndag til kamper i den nasjonale Bring-serien. Våre egne Frøya IL J16 skal spille tre av de i alt seks kampene, og motstanderne er Lisleby (Fredrikstad), Byåsen og Os.

Alle kampene sendes direkte på webtv her på hitra-frøya.no

(Klikk på hovedbildet for å starte sendinga, om den ikke starter automatisk)

Vi vil ha masse folk hallen som heiagjeng til jentene. Men for de som ikke har anledning til å være i hallen, så følg kampene via mobilen eller pc-skjermen.

Sendeskjema:

Lørdag:

Kl. 12:00: Frøya - Byåsen

Kl. 13:30: Lisleby - Os

Kl. 16:30: Byåsen - Lisleby

Kl. 18:00: Os - Frøya

Søndag:

Kl. 10:00: Os - Byåsen

Kl. 11:30: Frøya - Lisleby

Sendinga er gjort mulig i samarbeid med lokale sponsorer, og produseres av Frøya FIlm & Bilder for lokalavisa Hitra-Frøya. Det er Frøya Idrettslag som er arrangør av kampene.

Første runde

I den første kamphelga tilbake i januar, ble det dessverre to tap for 16-åringene til Frøya IL.Førsterundekampene ble spilt i Bodø Spektrum. Frøya møtte Sandefjord TIF i første kamp, og her ble det et firemålstap. Enda mer knepent ble det mot hjemmelaget Bodø, som dro inn seieren 20-19.

De beste fra hele landet

Bringserien er en håndballturnering hvor de beste aldersbestemte lagene fra hele landet konkurrerer mot hverandre. Jentelagene i turneringen er delt inn i 4 avdelinger med 12 lag. De tre første rundene spilles 22. januar, 11. - 12. februar og 5. mars, før lagene møtes for en fellesrunde for alle lagene på Jessheim i Oslo 31. mars. Til slutt møtes de beste lagene fra hver avdeling for sluttspill.

- Tøff konkurranse

Frøya-jentene har forberedt seg godt. Med fire organiserte treninger i uken og to til tre styrketreninger mener hovedtrener Øystein Claussen at laget er godt forberedt.

- Vi har forberedt oss godt og vi gleder oss voldsomt, men vi er klare over at vi møter tøff motstand. Alle lagene er ektremt sterke, så det blir gøy å se hvordan vi ligger an målt mot de beste i landet, fortalte Claussen da lokalavisa Hitra-Frøya var tilstede på en av de siste treningene før avreise Bodø.

På spørsmål om hvem Claussen selv tror er favoritt peker han mot trondheimslag: - Byåsen er vel laget å slå. I tillegg er CSK(Charlottenlund) veldig gode, sier treneren.​