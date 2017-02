Trener fotball-ferdigheter rett etter skoletid

Hver fredag ettermiddag, rett etter skoletid og før man drar hjem, møtes ei gruppe unge fotballspillere for å spille fotball, trene på teknikker og ha det artig sammen med ball. De er med i det nystartede tilbudet til Frøya IL - Fotball Pluss.

- Dette er en form for fotball-SFO, som foregår hver fredag etter skoletid. Januar måned har vært en gratis prøvemåned, og interessen har vært stor, forteller Mats Ove Bremnes, gruppeleder fotball i Frøya idrettslag.

Foreløpig vil Frøya IL tilby denne aktiviteten en dag i uken, hver fredag kl 14:00 – 16:00. Spillerne drar direkte fra skolen etter endt skoledag, og møter i klubbhuset ved Frøya storhall. Der spiser de medbragt lunsj og blir undervist i fotball, før de starter med fotballaktiviteter.

- Treningen blir ledet av trenere fra Frøya IL. To trenere vil ha hovedansvaret for ordningen, men flere vil delta på rundgang. I tillegg vil blant annet spillere fra Frøya FK Junior delta for å lære bort sine ferdigheter. Det trenes på egne basisferdigheter med ball, finter, vendinger, triksing og generell ballkontroll, forteller Bremnes.

Sist fredag var lokalavisa Hitra-Frøya innom storhallen for å besøke de unge spillerne. I tillegg til trenerteamet Vidar Skarpnes og Geir Håvard Espnes, møtte vi blant andre spillerne Hannah Lykke Larsen(9) og Isak Ervik Espnes(11).

- Det er artig, fordi vi lov til å gjøre mange artige øvelser. Da blir jeg mye flinkere i fotball. Vi har en fotballdagbok som vi noterer hva vi trener på, sier Hannah, som har lyst til å bli fotballproff.

- Jeg har lyst til å bli fotballspiller i RBK, sier hun.

Isak Espnes(11) trener også mot en fotballkarriere.

- Det er artig, fordi vi lærer mye og har det artig med venner. Jeg har lyst til å bli fotballproff i Barcelona. Da må jeg trene hver dag, sier Isak.