Albue i nesa og spark på skinnleggen

Det var mellom 400 og 500 unge fotballspillere på banene under Nabeita-cupen i Frøya storhall på lørdag. Fordelt på syv baner spilte barn fra 5 til 12 år 112 kamper i løpet av lørdagen.

Det er ti lag fra utenfor øyregionen som har besøkt storhallen for å ta med seg heder og ære hjem. Lokalavisa møtte Fredrik Flagestad og Linus Restad, som spiller for Gimse IL.

- Det er moro når vi vinner og får premier, sier Fredrik.

Det gjorde derimot ikke i kampen de spilte rett før lokalavisa møtte dem, en kamp de tapte med et mål. Guttene er enige om at det var ufortjent, for de mener motstander plantet en albue i nesen til en medspiller og sparket en annen.

- Neste kamp spiller vi mot Frøya og den skal vi vinne, sier Linus.