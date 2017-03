Nabeita-cupen er blitt et rekordstort arrangement

- Vi hadde håpet å få med oss lag også utenfor øyregionen, og i dag er det 10 lag fra andre steder i Trøndelag, forteller Rune Kvilvang i Nabeita IL.

Det er spillere fra G8 til G12, og Kvilvang mener det var rundt 4-500 fotballspillere på banene i dag, fra øyregionens idrettslag og fra tilreisende . Takket være mange ildsjeler og dugnadstimer er Nabeita-cupen utvilsomt blitt øyregionene største fotballcup. Kvilvang forteller at kjøkkenet først ble montert på onsdag, og fredag var det 30-40 foreldre og trenere som gjorde siste innspurt.

- Den siste gikk litt før kl. 23 i går kveld, sier Kvilvang.

Vil ha 100 lag

Det er mye jobb som ligger bak arrangementet og mange måneders arbeid. Det serveres mat på tre steder. Laks og lapskaus. Mange sorter kake, muffins og boller. Kvilvang mener en av årsakene til den voldsomme påmeldingen er at folk ville se den nye storhallen og det fantastiske anlegget.

- De kom fra Oppdal i går, og Ranheim kom med stor buss i dag, sier han.

På arrangementet lørdag var det rundt 70 foreldre og andre som var med og holdt hjulene i gang i tillegg til 15 dommere. Målet til Kvilvang og de andre arrangørene er å få med så mange lag at de kan arrangere cupen over to dager. Han mener det ville være uproblematisk hvis det kom 100 lag.

- Alt har gått på skinner, ingen er blitt skadet og vi har fått bare positive tilbakemeldinger, sier Kvilhaug.