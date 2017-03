Engasjerer over 200 barn og unge

Hitra IL har aviklet sitt årsmøte og de framlagte årsmeldingene viser at det er stor aktivitet i laget for tiden. Over 200 barn og unge får sitt idrettstilbud gjennom håndball, fotball, barneidrett, tennis og klatring.

Hver gruppe la fram sitt reviderte regnskap, og tallene viser at alle gruppene og hovedstyret har orden på økonomien sin.

Med denne bakgrunn tok også mange av de tillitsvalgte gjenvalg. Leder Steinar Johnsen gikk på ett nytt år, samtidig med at kasserer Ann Kristin Utseth og sekretær Siv Lian Heggvik tok gjenvalg. Morten Kolaas kom inn som ny nestleder i hovedstyret.

Også i gruppene ble det forholdsvis liten utskiftning av nøkkelpersonene. Bjørn Rønningen fortsatte som leder av fotballgruppa, Turid Glørstad som leder av håndballgruppa, Bror Blichfeldt som leder av anleggsutvalget, Patrik Løvenius som leder av klatregruppa og Gunnar Selsbakk som leder av tennisgruppa.

Av årsmøtereferatet framgår det at Hitra IL snart fyller 50 år. Styret fikk i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe som begynner å forberede 50-årsmarkeringa.

Ove Fiskvik har hatt verv i idrettslaget i 25 av disse årene, og har gjort en enorm innsats for idretten og friluftslivet på Hitra. Fiskvik valgte nå å gå ut av styre og stell i Hitra IL. Som takk for innsatsen, fikk han gode ord og gave fra idrettslaget.

Nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hitra IL har i mange år satset på utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. En kan nevne Blåskoghytta, Blåskogstien, Eaholmen nærmiljøanlegg i Aurn, ballbingen i idrettsparken, Eidsvatnet badeplass, Torvhattstua, mm.

På årsmøtet vedtok laget nye utbyggingsprosjekter som skal realiseres i løpet av de nærmeste årene. Disse anleggene er :

• Parkeringsplass ved starten av Gammelveien ved Lakselva

• Gapahuk ved Eidsvatnet badeplass

• Dyet nærmiljøanlegg med bl.a. skøytebane, sandvolleyballbane, BMX-løype, styrketreningsapparat, trivselstiltak og leikeområde.

• Tursti fra Valen (parkeringsplass ved hovedveien) inn til enden av Blåskogvatnet og videre over til Blåskogstien, samt fra Valen, fobi Skaget og inn til Blåskogstien som går fra Pukkverket.

