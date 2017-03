- Første gang et guttelag fra Hitra har gått til topps i serien

Med storseier i aller siste seriekamp, sikret Hitra IL gutter 14 nok poeng og stor nok målforskjell til å gå helt til topps på tabellen i årets serie.

Ifølge øyregionens håndballveteran Ann Kristin K. Willmann - og trener for dette guttelaget - har det aldri før skjedd i Hitras håndballhistorie at et guttelag har gått til topps i serien.

- Dette er første gang et guttelag fra Hitra er seriemestere i håndball, sier Willmann.

Det vil si - laget er tabellmessig helt på toppen, men får likevel ikke godkjent seieren som seriemesterskap fordi man har hatt med to overårige spillere. Da sier reglene til håndballforbundet at det ikke kan godkjennes som ekte seriemesterskap.

- Men vi feirer det likevel som et seriemesterskap, sier Willmann.

Guttene spilte i helga sine to siste kamper denne sesongen. I den første kampen mot Strindheim/Ranheim 2 gikk de på et 20-14 tap. I kamp nummer to møtte de Utleira/Nidelv og gikk seirende ut med resultatet 10-26. Storseieren ga hitterværingene 25 poeng, akkurat like mange som Strindheim/Ranheim. Og 16-målsseieren sikret også at Hitra vant kampen om målforskjellen med tolv mål mer enn Strindheim/Ranheim.

Også trener Tone A. Sætherbø er stolt over at lille Hitra «gruser» lagene fra Trondheim og omegn.-

- Dette er en veldig bra og imponerende prestasjon av Hitra G14. Før sesongstart var vi usikre på om vi i det heletatt klarte å stille lag i serien. Vi startet med 11 gutter, som ble redusert til ni.. Vi er veldig sårbare med så få gutter, men vi har fått hjelp fra Jenter14 i de siste kampene for å klare å fullføre sesongen, forteller Sætherbø.

Hun forteller også om en sesong med både opp- og nedturer.

- Førjulssesongen var gutta veldig gode med veldig fint spill og god håndball. En dovnperiode de første kampene etter jul, men etter vinterferien var de på topp igjen. Vi kan ikke skryte av gutta å si at treningsinnsatsen har vært på topp, men når det er kamp, skrues innsatsen på. Ut i fra dette er vi veldig imponerte over å ha klart å slå bylagene. Vi håper dette bidrar til at gutta satser håndball også neste sesong, sier Sætherbø og vil gjerne at flere gutter begynner med håndball.