Tidenes største

Innendøs-fotballturneringen Lerøy Cup har blitt en lang tradisjon. Turneringen arrangeres hvert år for de yngste fotballspillerne få uker før seriestart.

Til helgas turnering er hele 53 lag fra Hitra og Frøya påmeldt.

- Dette er ny rekord når det gjelder antall lag, forteller en fornøyd Ole Eide i Hitra FK. Han innrømmer at det blir vanskelig å utvide turneringen ut over dette, siden da turneringen kanskje må gå over to helger.

Lørdag og søndag

Kampene i helga spilles som vanlig i Hitrahallen både lørdag og søndag. For å få unna alle oppgjørene starter man opp allerede kl. 8.30 lørdag og spiller helt fram til kl. 19. Søndag fylles Hitrahallen igjen med små føtter fra kl. 9.

Spillerne varierer i alder fra seks til tolv år.

-Hyggelig er det også at det blir egne jenteklasser i både knøtter og miniputt. Det viser at det gror godt i jentefotballen, mener Ole Eide.

Nytt av året er at de aller yngste spiller tre mot tre.

- Det betyr mye ballkontakt for spillerne, noe som selvfølgelig er positivt, mener Eide.

Ordningen gjør det også mulig å arrangere to kamper samtidig.

Dermed ligger det an til to dager med et yrende liv og mye fotballglede.

- Stikk gjennom innom og hei på de unge fotballspillerne, oppfordrer Ole Eide i Hitra Fotballklubb.