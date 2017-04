I helga får de brynt seg mot de beste lagene i landet

Frøya og Hitra samarbeider om flere lag i håndball denne sesongen.

- Jenter 15 spilte seg veldig opp i løpet av sesongen og endte til slutt på en 6. plass i den beste avdelinga i Sør-Trøndelag. I helga skal disse jentene prøve seg på enda høyere nivå, forteller trener Øystein Claussen på Frøya/Hitra j15.

Fredag reiste laget ned til Larvik og årets Petter Wessel cup. Her venter de beste lagene i landet, for Petter Wessel cup regnes som et uoffisielt norgesmesterskap for aldersbestemte. I den innledende runden på lørdag møter de Kristiansand og Son. Søndag er det cupspill fra første kamp.

I juni skal Frøya/Hitra jenter 15 prøve å kvalifisere seg til Region Nords toppserie i 2017/18. Målet er å kopiere fjorårets jenter 16 og bli ett av de 12 lagene som får muligheten til å kjempe om Regionens Bring-serieplasser.