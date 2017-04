- Lokalt fotballspill vil bli sendt i pausen på Champions League-finalen

I mai kommer velrennomerte Coerver Coaching til Frøya for å arrangere Champions Academy Fotballskole.

Gruppeleder i Frøya IL Fotball, Mats Ove Bremnes, er begeistret over at det kommer erfarne, sertifisete Coerver-trenere som vil fokusere på hver enkelt spiller, å lære bort ferdigheter slik at spilleren kan utvikle seg videre. Fotballskolen er for jenter og gutter mellom 7 og 14 år, og vil foregå i Frøya Storhall. Interessen så langt har vært stor.

- På ei uke er godt over halvpartene av plassene fylt, forteller Bremnes.

SalMar går inn og dekker over halvparten av påmeldingsavgifta for deltakerne, noe som gjør at flere vil få muligheten til å delta. Så langt er det totalt 100 plasser, men Bremnes sier de er i dialog med Coerver for å få flere hvis interessen er stor nok.

- Sendetid under finalen i Champions League

Coerver samarbeider med Adidas og Viasat, og det vil komme et filmteam fra Viasat for å dekke fotballskolen som blir arrangert 19.-21. mai. Planene er at videoen skal sendes under finalen i Champions League.

- Det vil være veldig god reklame både for det lokale fotballmiljøet, Frøya Kommune og ikke minst for Frøya Storhall, sier Bremnes.

Coerver Coaching er et globalt fotalltreningsprogram som ble grunnlagt i 1984 og siden da har over 1,5 millioner trenere og spillere deltatt på fotballskoler og kurs. Coerver var også for noen år tilbake i øyregionen for å holde fotballskole, men vanligvis er fotballskolene holdt på atskillig større plasser enn Frøya. Bremnes utelukker ikke at det kan komme spillere fra andre steder i Trøndelag for å være med.

Bremnes vil oppfordre alle lokale lag til å benytte denne muligheten og melde seg på.

- Det er en veldig god pris på en veldig god fotballskole, sier Bremnes.

Bremnes mener at arrangementet kan åpne dører for videre samarbeid med Coerver, og mulighet for å få de utover flere ganger.