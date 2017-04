Samarbeidslaget Frøya-Hitra jenter 15 åpnet med en seier og ett tap i den innledende runden av Petter Wessel cup.

Fredag reiste laget ned til Larvik og årets Petter Wessel cup. Her venter de beste lagene i landet, for Petter Wessel cup regnes som et uoffisielt norgesmesterskap for aldersbestemte håndball-lag. I den innledende runden på lørdag møtte de Kristiansand og Son. Søndag er det cupspill fra første kamp.

Lagets trener Øystein Claussen har sendt hjem denne rapporten etter lørdagens innsats:

- I den første kampen mot Kristiansand ble jentene tatt litt på senga og lå under 3-0 før det var gått 90 sekunder. Frøya-Hitra kom til hektene igjen og spilte seg inn i kampen, men Kristiansand var rett og slett et bedre lag.

Den andre kampen mot Son fra Vestby i Akershus ble en thriller. Lagene vekslet på å lede og 30 sekunder før slutt utlignet Son. I det siste angrepet holdt jentene hodet kaldt og satte inn seiersmålet. Det betyr at de ble nummer to i puljen og starter sluttspillet i Larvik Arena søndag klokken 09:30

- Nivået på lagene er høyt i denne cupen og jentene får se hva som kreves for å nå opp. Lagene er veldig samspilte og intensiteten er høyere enn våre jenter er vant til. 15-åringene fra Hitra og Frøya trener sammen bare en gang i uka, så det sier seg selv at det kan skorte litt på samhandlingen av og til. Gjennom den gode matchingen de har fått i topp-pulja i Trondheim denne sesongen og i PW-cup har de fått ett godt høyeste nivå