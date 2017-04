Ola markerte seg blant landets beste 15-åringer

Ola Arntsen fra Fillan/Hitra FK var i helga i den 23 mann store troppen som reiste fra Trøndelag for å å delta i fotballforbundets eliteturnering for 15-åringer. Arntsen, som er tatt ut for Team BDO/RBK, rakk akkurat å bli spilleklar etter et armbrudd fra sist samling.

Turneringa ble spilt på Skagerak Arena i Skien. Team BDO/RBK møtte Odd og Mjøndalen lørdag og Start og Lillestrøm søndag. Odd-kampen vant Team BDO/RBK komfortabelt 4-0. Og også Mjøndalen ble slått med samme siffer. Fra sistnevnte rapporteres det at Arntsen spilte meget godt og var involvert i to av målene. Resultatene fra de to siste kampene er ikke kjent.