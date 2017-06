Idrettssatsinga på Sistranda får igjen mest på momsen

Alle godkjente søknader for idrettsanlegg vil få full momskompensasjon i 2017, og nå er oversikten over hvilke anlegg som får kompensasjon ferdig. Den viser ifølge stortingsrepresentantene Lill Harriet Sandaune (FrP) og Torhild Aarbergsbotten at staten kompenserer for hele 14,6 millioner kroner av utleggene til bygging av idrettsanlegg på Sistranda det siste året.

- Dette er det høyeste beløp som blir utdelt i Sør-Trøndelag, sier Sandaune og Aarbergsbotten i en epost til lokalavisa.

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner trådte i kraft 1. januar 2010 og forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

- Ordningen imøtekommer et stort behov. Det er viktig å skape gode rammebetingelser for de lagene og foreningene som påtar seg slike anleggsinvesteringer, sier Sandaune.

- Anlegg skaper idrettsaktivitet i lokalsamfunn over hele landet. Tilgang til idrettsanlegg er også viktig for integrering og inkludering i lokalsamfunnene. Øyregionen har mange nye innbyggere som det er spesielt viktig å få inkludert i samfunn og vår kultur. Med full momskompensasjon kan idretten i større grad konsentrere seg om å utvikle aktivitet og sikre økonomi til denne, skriver Aarbergsbotten.