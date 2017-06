Myrløpet blir første del av terrengløpskarusellen

Aktivitetsgruppa i Sandstad idrettslag arranger tirsdag (13. juni) "Myrløpet" i lysløypa ved vegstasjonen på Sandstad.

Myrløpet er første løp i årets terrengløpkarusell på Hitra.

Det andre løpet blir senere arrangert av Ut-Hitra sportsklubb, mens arrangør av det tredje foreløpig ikke er avklart. Imidlertid er det bestemt at fjerde og siste løp i høst blir Hjorteløpet i Fillan med Hitra Friidrettsklubb som ansvarlig.

Men først ute er altså Sandstad. Wenche Børø Larsen oppfordrer alle til å delta.

- Det er mulig for sprekinger i alle aldre å melde seg på - ikke vær redd for en løpetur med startnummer. Her er det en fin mulighet for gymlærere, foreldre, politikere og trenere til å være gode forbilder for barn og ungdom. Vi ønsker alle velkommen, for å lage stemning både i og rundt løypa, forteller Wenche Børø Larsen i Sandstad idrettslag.

Løpet arrangerers tirsdag 13.juni 17.30.