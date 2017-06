Treneren bekymret for skadene i tett program fram mot øylekene

Fotball damer 4. divisjon

Strindheim - Hitra: 4-0

Hitras damelag spilte tirsdag kveld sin andre kamp på to dager. Borte mot Strindheim ble det en tung kveld for hitterværingene, spesielt andre omgang etter at hjemmelaget tok ledelsen på overtid i første omgang.

- Grunnet skader på flere spillere må vi legge om, og vi klarer ikke å få til noe godt spill. Vi blir baktung og målene i mot er en konsekvens av at Strindheim ble for gode med fart og presisjon i spillet sitt, forteller trener Roger Sørensen. Han mener Strindheim vinner fortjent.

- Vi må akseptere at Strindheim ville mere enn oss og var gode. Likevel er jeg godt fornøyd med innsats og vilje hos Hitra, spesielt 1. omgang. Nå skal vi til Rissa på torsdag og jentene har en tøff periode med tre kamper på fem dager, så vi må bare fokusere på å slå tilbake. Vi har en del skader i laget, det bekymrer meg fram til torsdagens kamp mot Rissa og avreise Gotland i neste uke, sier Sørensen.