Barnas fotballdag for femte år på rad

Lørdag er det igjen klart for et fotballtiltak som årlig pleier å samle en stor del av regionens unge fotballspillere. Da er det klart for Barnas fotballdag i Hitra idrettspark. Arrangør er Hitra fotballklubb i samarbeid med fotballklubben Trondheims Ørn.

Det er i år femte året på rad Barnas Fotballdag arrangeres.

- Som tidligere år kommer Ørn utover med A-lagsspillere og masse spennende fotballutstyr, så her blir det muligheter for å leke seg med fotball i ulike varianter: Oppblåsbare fotballbinger, shootout, radarskyting, triksing, chelsealøype, skudd må mål/straffeskyting, presisjon for å nevne noe. Alle som deltar er med i utrekning av flotte premier. I tillegg vil det bli grilling av laks og pølser og åpen kiosk. Alt er gratis og det trengs ikke påmelding, opplyser Hitra FK.